L’attesa per la finale di Champions League è quasi finita, il caos per l'acquisto dei biglietti per San Siro idem. Come noto, nella sera del 10 giugno, lo stadio meneghino sarà aperto ai tifosi per la trasmissione su maxischermo della sfida tra Manchester City e Inter, con tanti disagi legati alla vendita dei tagliandi, presi letteralmente d'assalto dai tifosi che non sono potuti partire per Istanbul.

Dalle 16 in poi, momento in cui si è aperta la vendita libera online dopo la prelazione degli abbonati, i fan nerazzurri si sono imbattuti in lunge file d'attesa di 30 o 40 minuti: al momento dell'ingresso nel portale per l'acquisto, però, spesso e volentieri il sito stoppava la procedura informando che la vendita "non era disponibile", "sospesa" o "interrotta" per la grande richiesta. Tanti disagi che non hanno comunque complicato la vendita: i tagliandi sono stati polverizzati in poche ore.