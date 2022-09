Romelu Lukaku sta proseguendo il suo lavoro di riabilitazione presso la clinica di Lieven Maesschalck per provare a recuperare quanto prima dall'infortunio muscolare accusato nei giorni scorsi. Anche se, secondo la stampa belga, l'ambizione di Big Rom di tornare prima della sosta di fine settembre rischia di essere vanificata: il recupero chiede più tempo del previsto e si prevede che l'attaccante non tornerà in forma fino a fine settembre, primi di ottobre, il che significa che salterà sicuramente le gare di campionato contro Torino e Udinese e quella di Champions League contro il Viktoria Plzen. Inoltre, Lukaku sarà a questo punto da ritenere fuori gioco anche per le partite della Nations League della Nazionale belga contro Galles e Olanda. All'Inter si spera di recuperare l'attaccante per i match di Champions League contro Barcellona e Bayern.