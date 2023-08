Romelu Lukaku riparte dall'Italia e dalla Roma. Atterrato all'aeroporto di Ciampino intorno alle 17.40, il belga (che ha salutato la folla a distanza di sicurezza) è stato accolto da circa 5mila tifosi giallorossi che intonavano cori per il loro nuovo beniamino, che torna in Serie A dopo la rottura con l'Inter e il flirt con la Juve. L'attaccante arriva in prestito secco dal Chelsea per 5 milioni di euro e percipirà un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro.