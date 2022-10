L'Inter spera di poter contare presto su Romelu Lukaku e Big Rom corre e suda per cercare di tornare il prima possibile ad aiutare i suoi compagni in campo. L'ultima testimonianza arriva dal profilo Instagram del bomber belga, alle prese con l'ennesimo allenamento differenziato ad Appiano Gentile immortalato in due foto accompagnate dai classici pallini nerazzurri .

Secondo le ultime indiscrezioni, però, appare complicato vedere di nuovo in azione Lukaku già sabato contro il Sassuolo. C'è invece qualche speranza di riaverlo con il resto del gruppo per l'importantissima trasferta di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì prossimo in un Camp Nou tutto esaurito.