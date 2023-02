Tocca a Romelu Lukaku presentare il match di questa sera contro l'Udinese nelle dichiarazioni rilasciate anche ai microfoni di Sky Sport poco dopo l'arrivo della squadra nerazzurra a San Siro: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra e i preparatori, ho avuto qualche partita per mettermi in forma e ora ci sono. Nostalgia del gol? Normale, un attaccante deve fare gol e vincere, penso sia normale".

Lukaku torna anche sul diverbio avuto con Nicolò Barella a Genova. Tutto ricomposto, anzi per il centrocampista solo parole di elogio: "Se io devo scegliere un giocatore per andare in guerra è Barella, uno dei migliori compagni avuti in carriera".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!