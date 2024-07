Lautaro Martinez pensa all'Inter anche a distanza. Nonostante sia in vacanza dopo la vittoria di una Copa America da protagonista con la sua Argentina, il capitano nerazzurro ha voluto postare con orgoglio una storia su Instagram che lo vede indossare il nuovo kit lanciato oggi dal club, con qualche dettaglio non banale: le due stelle conquistate la scorsa stagione e due cuori nerazzurri. Per ribadire l'amore per l'Inter, in attesa dell'ufficialità del rinnovo.

