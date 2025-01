Comincia con un amarcord relativo alla finalissima di Supercoppa di due anni fa l'intervista di Lautaro Martinez con Radio TV Serie A, alla vigilia del derby tra Inter e Milan che assegnerà il titolo di supercampione d'Italia 2025: "Mi viene in mente una partita importante e bellissima che abbiamo fatto, ma ogni derby è diverso e speciale, succede sempre qualcosa di diverso - le parole del Toro -. Noi adesso dobbiamo recuperare energie e preparare bene la gara, che è una finale che si gioca in una maniera diversa. Sono cose extra che dovremo essere bravi a gestire, dovremo fare le cose bene contro una squadra forte come il Milan per portare a casa una coppa che tutti vogliamo".

Quante sentite questa gara?

"La sentiamo tantissimo questa gara, noi giochiamo per vincere, per portare trofei all'Inter. Domani ci sarà la prima occasione in questa stagione, dovremo essere concentrati, bravi a livello di testa. E dovremo usare anche il cuore".

Che Milan ti aspetti?

"Con la Juve hanno fatto cose simili a quelle già viste con Fonseca, tra oggi e domani lo analizzeremo ulteriormente. La cosa principale è pensare a noi stessi, fare il nostro lavoro per vincere".

Ti sta mancando il gol, ma hai grande collaborazione da parte dei compagni.

"Sono contento perché so quanto i miei compagni tengano al fatto che io faccia gol. Io lavoro per la squadra, alla fine verrò ripagato per questo. L'Inter deve vincere, questa è la cosa principale, poi se segno è ancora meglio. Sono tranquillo, domani giocheremo un'altra finale, ne abbiamo giocate tante da quando sono qui. Sono orgoglioso e contento di questa cosa, vogliamo portare l'Inter più in alto possibile".