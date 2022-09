Ancora in gol il Toro Martinez con la sua Argentina che la scorsa notte (ora italiana) ha battuto l'Honduras in amichevole e aggiunto un altro pezzetto di consapevolezza e maturità verso il Qatar. "Continuiamo sulla strada giusta" scrive nel post social attraverso il quale festeggia vittoria e gol. "Sempre meno da fare" aggiunge inoltre in riferimento alla strada da percorrere veros il Mondiale che sta per arrivare.