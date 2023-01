I suoi due gol contro la Cremonese hanno permesso all'Inter di raccogliere tre punti preziosi per la classifica, ma il sapore della doppietta per Lautaro Martinez è speciale anche perché eseguita con la fascia dell'Inter stretta al braccio. Un dettaglio che il Toro ha descritto come "orgoglio" nell'immediato post partita, ricevendo il via libera dei tifosi che sui social lo invocano come futuro capitano visto l'addio di Milan Skriniar direzione Parigi.