Oggi si chiude un anno ricco di soddisfazioni sportive per Lautaro Martinez, che proprio nell'ultima parte del 2022 ha coronato il sogno di ogni calciatore laureandosi campione del mondo con l'Argentina, già vincitrice dalla finalissima di Wembley contro l'Italia a giugno. Con l'Inter, il Toro ha messo in bacheca altrettanti trofei, Supercoppa italiana e Coppa Italia, un bottino ricco abbastanza per mandare un sentimento ringraziamento al 2022 ormai giunto al tramonto: "Gracias 2022", ha scritto l'attaccante nerazzurro su Instagram postando un collage di foto che lo vedono esultare per la Nazionale e per il club con i vari trofei in mano.