Prosegue il lavoro in palestra di Lautaro Martinez, voglioso di riassaporare il campo il prima possibile dopo essersi dovuto arrendere a una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra rimediata con la Nazionale argentina. Il Toro, già assente contro la Lazio, salterà anche la sfida di domani contro il Genoa, ma si augura, nell'ipotesi più ottimistica, di rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti per Inter-Atalanta. "Un altro giorno di recupero per tornare presto", ha scritto l'ex Racing Avellaneda sul proprio profilo Instagram.

