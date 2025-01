Dopo la conferenza stampa della vigilia, Lautaro Martinez si sofferma davanti alle telecamere di SportMediaset per proiettarsi alla finale di Supercoppa di domani contro il Milan: "Sono veramente contento perché abbiamo riportato l'Inter a giocare un'altra finale con questo nuovo format. In semifinale abbiamo fatto un'ottima gara, domani affronteremo una squadra forte: conosciamo il suo valore, dovremo essere bravi a gestire la gara e cercare di portare la coppa a casa che è quello che tutti vogliamo".

Che impressione ti ha fatto in semifinale?

"Ha fatto cose simili rispetto a quello che faceva con Fonseca, magari anche perché hanno avuto poco tempo per lavorare. Noi continueremo a guardare cosa fanno per cercare ti togliere le loro cose positive. Noi per essere in partita dobbiamo essere concentrati, in campionato non abbiamo fatto bene: l'abbiamo rivista tutti, non eravamo noi. L'allenatore lo conosciamo, l'abbiamo affrontato anche in Champions League però tutte queste cose rimangono in secondo piano. Sappiamo che in una finale ci sono tante emozioni, dobbiamo essere tranquilli e con la testa fredda perché è un pure un derby che è una partita diversa dalla altre. Dobbiamo essere bravi a gestire la gara in maniera corretta".

Nessuno è mai riuscito a vincere la Supercoppa quattro volte di fila. È una motivazione extra?

"Sicuramente sì, ma lo sarebbe anche se fosse la prima o la seconda. Dobbiamo imparare e credere di giocarla con la voglia di vincere e di portare trofei a casa. Nello spogliatoio è importante essere uniti ed essere gruppo, queste sono cose che contano per vincere trofei".

Nel 2022, 2023 e 2024 c'è sempre stato il gol di Lautaro in finale di Supercoppa. Nel 2025?

"Nel 2025 speriamo che l'Inter vinca, è questa l'unica cosa che mi interessa. Poi sicuramente quando il gol quando non arriva si agitano tutti, ma non io (ride, ndr). Però sono tranquillo perché l'Inter sta vincendo. Domani abbiamo un'altra grande opportunità per riportare un altro trofeo in bacheca".

Senza Thuram, cosa cambierebbe per te giocare con Taremi o con Correa?

"Niente, sono molto contento di avere compagni come Mehdi, Correa e Arna. Sono tre giocatori fortissimi che anche se giocano di meno ci danno una mano e in allenamento ci fanno alzare il livello: lì devi sempre alzare il livello e loro lo fanno. Sarà contento con chiunque giocherò".

