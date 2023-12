Anche Lautaro Martinez si è presentato a DAZN, partendo dalla dedica: "Oggi era un giorno speciale, ieri sono andato a letto tardi perché la mia città ha vissuto un momento difficile. Ero preoccupato anche per la mia famiglia, è un messaggio per tutti loro. Spero che si risolva il problema, che è stato grande. Thuram? Da quando è arrivato si è messo a disposizione, sin da subito abbiamo dimostrato di mettere in campo le idee che chiede il mister. Con Marcus parlo tanto e questo è importante, avere un dialogo e un'amicizia che trasforma anche in campo le cose più facili. Non parlo solo di lui, ma creare l'amicizia dietro al gruppo è importante. Essere una famiglia è fondamentale, l'Inter è tornata a lottare per cose importanti in questi sei anni, dobbiamo dare continuità a quest'aspetto".

Sulle prospettive: "Sicuramente quello che arriverà sarà più difficile. Quest'inizio è stato importante, abbiamo dato un segnale a noi stessi, lo dico sempre nello spogliatoio. Crescere tutti insieme, a partire dallo staff passando per i giocatori. Per creare un grande ambiente e lottare insieme per i grandi traguardi. Vincere tutto. Sono serio, diventare papà e aver formato una famiglia è stato importante, aiuta tanto dentro al campo. Il Mondiale mi ha lasciato qualcosa in testa, non ho giocato come avrei voluto anche per i problemi alla caviglia. Ho lavorato tanto per migliorare e cerco di dimostrarlo ogni volta di più. Dopo il pari della Juve cosa ci siamo detti? Niente, la Juve ha qualità e grande livello, a volte vince senza giocare bene, ma sono lì e quindi vedremo".

Champions? "Per vincere dobbiamo vincere con tutti e dimostrare di essere all'altezza con tutti".