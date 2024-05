Presente nel salotto di Sportitalia, l'ex calciatore Germán Denis ha tirato fuori una piccola chicca di mercato che riguarda l'Inter che oggi, all'indomani della seconda stella conquistata dall'affiatatissimo gruppo di Simone Inzaghi, suona a mo' di stridulo scoop. "Io so per certo che Roberto De Zerbi ha detto di no all'Inter perché è tifoso del Milan" ha detto l'ex Atalanta che svela un aneddoto risalente alla scorsa stagione, quando i risultati in campionato faticavano ad arrivare e la figura di Inzaghi era stata mediaticamente messa in discussione. A quanto pare, secondo le parole dell'argentino, non solo mediaticamente: "Quando Simone Inzaghi, l'anno scorso, era un po' in bilico" ha precisato successivamente.