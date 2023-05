L'autore del 2-0 Henrikh Mkhitaryan è il primo giocatore dell'Inter che arriva ai microfoni di Prime Video per il commento dell'esito di questo primo round di semifinali di Champions League contro il Milan: "Già dal primo minuto abbiamo avuto la voglia di vincere, nel primo tempo abbiamo segnato due gol. Nel secondo tempo abbiamo gestito ma abbiamo vinto. Grande merito ai miei compagni ma non è finita, dobbiamo prepararci al meglio per il ritorno che sarà in casa nostra".

Non c'è il rimpianto per qualche gol mancato?

"Il rammarico c'è, ma dobbiamo essere soddisfatti dei due gol".

La finale è a un passo?

"Non ci pensiamo, pensiamo alla prossima partita e vediamo se ci arriveremo".

Meritato il titolo di miglior giocatore?

"Merito dei miei compagni".

