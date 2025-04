Luis Henrique ha detto sì all'Inter. Questa è l'importante novità di mercato svelata dal giornalista Matteo Moretto, che parla di contatti ben avviati tra il club nerazzurro e il laterale brasiliano, in uscita dall'Olympique Marsiglia. Il quale non ritiene incedibile il giocatore, anche alla luce della cessione importante che deve realizzare in estate per ragioni di Fairplay Finanziario.

L'ex Botafogo è sul mercato, ma non a prezzo di saldo: attualment,e infatti, c'è distanza di 10 milioni di euro tra la richiesta economica dell'OM e l'offerta dei nerazzurri, che vorrebbero chiudere l'operazione nel mese di maggio per aggiungere il giocatore alla rosa che disputerà il Mondiale per Club.

