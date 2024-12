L'Inter è pronta a volare a Riyadh per il terzo anno consecutivo, con l'obiettivo di conquistare un'altra Supercoppa Italiana. Il format della Final Four vedrà i nerazzurri sfidare l'Atalanta nella prima delle due semifinali con appuntamento giovedì 2 gennaio 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. Il 3 gennaio, invece, andrà in scena la semifinale tra Juventus e Milan, con la finale fissata per lunedì 6 gennaio 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana).

"I tifosi nerazzurri che vorranno assistere a Inter-Atalanta possono già acquistare i biglietti per la sfida. Tutti i tagliandi sono in vendita sul canale ufficiale: https://webook.com/en/events/inter-milan-vs-atalanta-isc25-239891 - rende noto il club interista nella nota ufficiale -. Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/". Per tutti gli alti dettagli CLICCA QUI.

