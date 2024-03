L'Inter starebbe pensanddo a Michele Di Gregorio per la prossima stagione, così come la Juventus. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport, che però approfondisce anche le difficoltà di questa operazione di mercato che costerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Innanzitutto, va chiarita la posizione di Emil Audero, visto che il club nerazzurro probabilmente non investirebbe i 6,5 miliioni pattuiti con la Sampdoria per il riscatto dell'estremo difensore, a meno di un nuovo prestito qualora i blucerchiati rimanessero in Serie B. Se Audero non rimanesse, il club nerazzurro, che non ha mai smesso di seguirlo, potrebbe valutare il ritorno a casa di Di Gregorio, cresciuto nelle proprie giovanili e ceduto a titolo definitivo al Monza per 4 milioni, con una percentuale su una futura rivendita che potrebbe trasformarsi in uno sconto.

C'è poi l'altro lato della medaglia da considerare, il Monza. A domanda diretta, l'AD dei brianzoli Adriano Galliani ha voluto chiarire la posizione del suo club sul futuro del portiere oggi in conferenza stampa: "Non abbiamo parlato con nessuno di Di Gregorio. In estate abbiamo già rinnovato i contratti più importanti. La nostra proprietà è fantastica e i figli del presidente (Berlusconi, ndr) sanno quanto amore ha messo per questo club. E nel segno e nel rispetto dell'amore e di quello che ha fatto per il Monza continuano ad investire tanti soldi".

