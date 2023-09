Primo ko stagionale per l'Inter che crolla sotto i colpi del Sassuolo e di un ispiratissimo Domenico Berardi. Un risultato che però non fa disperare Marcus Thuram che rassicura tifosi e compagni: "La strada è lunga, guardiamo avanti" come scrive su Instagram l'attaccante francese.

