Domani, nell'amichevole contro Panama, l'Argentina scenderà in campo per la prima volta da campione del mondo in carica. L'occasione perfetta per celebrare al Monumental gli eroi di Qatar 2022, compreso Lautaro Martinez: "Mi sveglio con la sensazione di essere un campione del mondo, ho la Coppa e le foto a casa - le parole del Toro -. Mi emozionerò perché allo stadio ci sarà mia mamma che non è potuta venire in Qatar, stiamo vivendo un sogno. Sono felice perché potremo goderci il momento, la nostra gente a casa nostra. Dobbiamo divertirci, ho ottimi compagni di squadra, un allenatore che mi sostiene e una famiglia dietro di me che mi appoggia in ogni momento. Speriamo di poter continuare su questa strada godendoci quello che facciamo in campo e puntando ad altri obiettivi".