“Da tifoso dell’Inter, dico che si può puntare a un altro scudetto, ma sarà più difficile degli altri anni". E' il punto di vista espresso da Jurgen Klinsmann, ex attaccante dei nerazzurri, a TuttoMercatoWeb.com.

"La Juve ha fatto un bel mercato, poi c’è il Napoli. Come anche il Milan che si sta svegliando. Bello così, in questo modo il campionato acquisisce maggiore interesse", il pensiero del tedesco sulla lotta al vertice della Serie A.

A proposito del derby di domenica scorsa, Klinsmann ha inquadrato così la situazione di Paulo Fonseca, che ha salvato la panchina proprio sfatando un tabù che durava da due anni in casa rossonera: "Quando alleni una big e non arrivano i risultati sei sempre in discussione. Però il derby è stato bello per lui e per il Milan. Ai rossoneri servivano i tre punti più dell’Inter".

Infine, Klinsmann ha chiuso l'intervista aprendo le porte a un eventuale ritorno nel belpaese come allenatore: "Sono sempre aperto per qualsiasi avventura. La mia strada è stata un po’ divertente e anche fuori dal normale. Giusta osservazione: mi manca un’esperienza in Italia, se arrivasse…"

