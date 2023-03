Lungha intervista di Franck Kessie al Mundo Deportivo, chiacchierata durante la quale il centrocampista del Barcellona risponde sui rumors di mercato che lo hanno ampiamente accostato all'Inter.

Da gennaio si ripete dall'Italia che l'Inter vuole uno scambio con Brozovic. Che cosa hai da dire al riguardo?

"Quando senti il ​​tuo nome in un altro paese, significa che lì hai mostrato tutto. Questa è la prima cosa che devi vedere, che hai fatto bene lì. Per questo sono contento perché tante squadre mi volevano lì, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça, sono qui solo da una stagione e mi vedo qui per tanti anni".