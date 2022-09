Joao Mario torna all'Allianz Stadium e lo fa da protagonista con la maglia del Benfica, trasformando al 44' il rigore che ha fissato il punteggio sull'1-1 a fine primo tempo. Il centrocampista portoghese, glaciale dal dischetto, si è rivolto in maniera provocatoria al pubblico dietro la porta di Mattia Perin portandosi le mani alle orecchie come a dire ai tifosi di casa 'non vi sento'. Un gesto che ha infiammato gli animi sia sugli spalti, con i cori contro l'ex Inter arrivati puntuali dalle tribune, che in campo, dove si è accesa una mischia subito sedata dall'arbitro Felix Zwaye con un'ammonizione per JM e per il portiere ex Genoa.