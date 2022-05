Julio Cesar è tra gli ospiti in collegamento questa sera a Supertele su Dazn. "Penso che quando ci sono le opportunità di vincere ci devi credere fino alla fine - dice il brasiliano riguardo alla corsa scudetto -. Il calcio è uno sport che porta tanta passione perché ci sono momenti in cui non ci credi e accadono cose che ti lasciano a bocca aperta. Abbiamo visto come il Real è andato in finale di Champions. Se l'Inter ha ancora la possibilità di vincere deve crederci, anche se sarà dura".