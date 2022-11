Il nome nuovo in orbita mercato Inter è quello di Jesus Vazquez, esterno sinistro classe 2003 del Valencia di Rino Gattuso. Situazione particolare, quella del 19enne che ha rinnovato con i Taronges fino al 2025 ma che vanta una clausola di risoluzione nemmeno troppo alta, da 40 milioni di euro, e che può decidere unilateralmente di andare in prestito a gennaio qualora non gli fosse garantito lo spazio ritenuto legittimo in campo. Proprio in previsione di possibili mosse future, secondo Radio Marca Vazquez ha cambiato recentemente la propria procura, passando nei ranghi della Leaderbrock, la società che rappresenta gli ex giocatori della prima squadra valenciana Ferran Torres e Jason Remeseiro e i giocatori delle giovanili Mario Domínguez e Yellu.