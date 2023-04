Un futuro da allenatore dell'Inter non è al momento nei pensieri di Vincenzo Italiano, che la squadra nerazzurra l'ha battuta sabato sera a San Siro guidando la Fiorentina a una vittoria prestigiosa: "Ora come ora non posso non essere concentrato sulla mia squadra, la mia testa è solo ed esclusivamente proiettata al finale di stagione - ha detto l'ex tecnico dello Spezia a Rai Radio 1 -. Altri discorsi preferisco non affrontarli, è questa la verità: cerco di dare il massimo per ottenere soddisfazioni".