Fuggi fuggi dal ritiro azzurro. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nella conferenza stampa odierna il c.t. Mancini ha confermato l'assenza di molti calciatori in vista del match di domani contro la Turchia. A Konya non ci saranno i vari Verratti, Mancini, Berardi, Luiz Felipe, Politano, Florenzi, Jorginho, Immobile e Insigne. Nove forfait dovuti a lievi infortuni o a scelte concordate (Jorginho e Immobile). E ovviamente non macheranno polemiche.