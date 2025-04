"Abbiamo cominciato domenica questo ciclo, domani avremo questa gara importante in una competizione a cui teniamo. Cerchiamo di arrivarci nel migliore modo possibile". Così Simone Inzaghi, parlando a Sportmediaset alla vigilia del derby di Milano valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Il Milan vi ha dato parecchio fastidio in questa stagione, può essere uno stimolo in più?

"Senz'altro, c'è in palio una finale. Giocheremo contro una squadra che ci ha sempre creato difficoltà in tutte e tre le partite, hanno qualità e li rispettiamo".

Che effetto le fa sentire sempre parlare di Triplete come un obbligo?

"Mah... La pressione ce l'abbiamo tutti i giorni, io, i giocatori, lo staff e la nostra società. E' una cosa normale all'Inter, volevamo essere qui a giocarci tutte le competizioni a questo punto della stagione, è un motivo di grande orgoglio. Ora sappiamo che aprile sarà un mese fondamentale".

Come va il recupero di Lautaro Martinez?

"Sta cercando di rientrare, domani non ci sarà. Rispetto a domenica siamo i soliti, con il rientro di Bastoni dalla squalifica. Esce Asllani perché squalificato, poi ci sarà da valutare De Vrij oggi pomeriggio".

