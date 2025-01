Sonora vittoria contro l'Empoli per l'Inter di Simone Inzaghi che risponde sonoramente al Napoli, restando in scia per la lotta scudetto. Un risultato che l'allenatore nerazzurro pretende venga velocemente archiviato per tuffarsi immediatamente nella nuova e incalzante sfida che aspetta i campioni d'Italia: lo Sparta Praga. Avversario che i nerazzurri affronteranno domani nella sfida valida per il settimo turno di Champions League. "Per quanto riguarda i calcoli aspettiamo prima questa penultima giornata. Per noi sarà una partita importante e difficile contro una squadra che ha fatto bene le prime partite, ha perso le ultime contro squadre più forti però è una gara di Champions e non sarà semplice anche perché loro sono in pausa dal campionato, hanno fatto due buone amichevoli. Noi abbiamo cercato di prepararla bene in queste quarantotto ore che ci dividono dalla partita con l’Empoli", ha detto il piacentino a Sky.

Avete fatto un po’ di straordinari… Dal mercato cosa ti aspetti?

"Io ho questi giocatori che sono veramente bravi, mi danno grandissima disponibilità e il mio augurio è quello di recuperare in fretta gli indisponibili. Però già per questa partita abbiamo portato dei giocatori che non c’erano stati di recente e adesso cercheremo di recuperare anche gli altri nei prossimi dieci-quindici giorni".

