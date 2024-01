SImone Inzaghi sorridente e felice si presenta ai microfoni di Inter Tv per commentare la sua terza Supercoppa di fila vinta con l'Inter: "I ragazzi sono stati bravissimi ma un plauso anche al Napoli, in dieci hanno lottato come leoni fino al 96' e per noi non era semplice. Era nuovo giocare una semifinale e una finale a poca distanza, qualcosa abbiamo pagato ma sempre concentrati e abbiamo lasciato poco al Napoli. Complimenti? Me li prendo ma li condivido coi miei ragazzi che sono stati esemplari, con la mia società che non ci ha mai fatto mancare nulla e si è sempre lavorato per il bene dell'Inter e con i tifosi che non ci hanno lasciati soli neanche in Arabia sobbarcandosi un viaggio così lungo".

L'Inter ha cercato sempre la vittoria, un gruppo che ci crede e in cui tutti sono importanti. Sanchez ditro le punte la chiave?

"I subentrati sono entrati bene, ci siamo messi 4-3-1-2, tutti hanno dato una mano, complimenti a loro è anche così che si vincono le partite e i trofei. Ogni partita fa storia a sé, abbiamo cambiato qualcosa anche in altre partite, oggi non avevamo tante energie e dovevamo provare qualcosa di diverso, abbiamo concesso soloo quel tiro a giro su cui è stato bravo Sommer".

La voglia può superare anche la mancanza di forze fisiche.

"C'era un trofeo da alzare, avevo chiesto qualcosa in più e sono stati bravissimi a darlo fino alla fine".