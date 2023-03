Ancora un incredibile ko per l'Inter di Inzaghi che cade a La Spezia contro la squadra di Semplici per 2-1 e incassa l'ottava sconfitta in campionato fino ad ora. Il primo a commentare la disfatta è lo stesso Simone Inzaghi che a Inter TV si dice amareggiato, ma "purtroppo il calcio è questo - come ammette -. Per quello che abbiamo creato e fatto meritavamo altro, siamo arrabbiati. Sarà una notte in cui non si dormirà, ma martedì abbiamo un’altra partita. Abbiamo un ottavo che giocheremo con tutte le nostre forze".

Cosa è mancato?

"Chiaramente dovevamo avere quel pizzico di cattiveria e determinazione in più e trovare il gol prima. Il primo tempo doveva finire diversamente, queste partite sappiamo che viaggiano in equilibrio e poi abbiamo subito nelle ripartenza, abbiamo pareggiato e ri-subito il gol".