"Siamo stati bravi, abbiamo approcciato bene una gara contro una squadra che nel 2023 aveva perso solo con la Fiorentina. Onore alla squadra per la partita di grande determinazione, concentrazione e aggressività" ha detto Simone Inzaghi a Inter TV immediatamente dopo la gran bella vittoria esterna contro l'Hellas Verona.

Hanno dimostrato tutti di esserci, anche i giovanissimi come Zanotti…

“Era una partita importantissima per noi, adesso abbiamo tre vittorie di fila in campionato e dobbiamo continuare. Abbiamo del ritardo e lo sappiamo e sappiamo anche di avere un calendario non semplicissimo ma nel campionato italiano sono tutte gare difficili”.

Non state più sbagliando un minuto nella lettura delle gare…

“Chiaramente l’impegno non è mai mancato anche nei momenti in cui non arrivavano i risultati. Ero tranquillo perché alleno un gruppo serio e applicato che volevano cambiare l’andamento in campionato, le Coppe invece è da venti mesi che ci danno grandi soddisfazioni a noi, ai tifosi e alla società. Sappiamo oche abbiamo ritardo ma abbiamo altre cinque partite per cercare di migliorare la nostra posizione”.

In una stagione così piena di impegni quale è stato quello più importante?

“Mi viene in mente il recupero di tutti i giocatori. Abbiamo avuto adesso l’imprevisto di Skriniar e ora la mia preoccupazione è tutta per Gosens perché per noi è importantissimo. Spero possa tornare presto, in questi giorni l’ho visto e ci sta mettendo un impegno folle per tornare nel più breve tempo possibile”.

È la gara che avete sbloccato più velocemente?

“Assolutamente sì. Poi questo è un periodo in cui vengono i risultati ed è più semplice ma a rivedere certe partite in cui abbiamo perso punti ti viene da pensare perché avevamo creato più di questa sera probabilmente ma in quei casi bisogna tapparsi le orecchie e continuare a lavorare”.