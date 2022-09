L'Inter Women agguanta il pareggio contro la Juventus all'ultimo secondo: 3-3. Queste le dichiarazioni dell'allenatrice nerazzurra Rita Guarino in conferenza stampa: "C'è tanta emozione, quando giochi contro le campionesse d'Italia aumentano le motivazioni e fare risultato qui ci fa capire anche quali sono stati i nostri progressi. Siamo contente della capacità che abbiamo avuto di reagire dopo il primo tempo. Abbiamo preso due gol troppo facilmente e chiedevo maggior attenzione nelle uscite per chiudere gli spazi, dobbiamo essere più efficaci sotto la porta. Ci sono state delle scelte sbagliate soprattutto nel primo tempo, ci mancava l'ultimo passaggio. Le ragazze non volevano andare via da Torino senza punti, sono state brave a restare focalizzate fino all'ultimo secondo".