Dopo il netto successo sulla Biellese, per l'Inter Under 20 arriva un pareggio frutto di orgoglio e di una rimonta rabbiosa concretizzatasi in dieci minuti contro la Varesina, formazione di Serie D: i nerazzurri sono stati capaci di recuperare ben tre reti di svantaggio chiudendo la partita sul 3-3. Nel primo tempo la formazione nerazzurra incassa due reti nel giro di appena due minuti, firmate al 16esimo da Gozzi e da Sali al 18esimo dopo una conclusione dalla distanza che imbecca il palo prima di depositarsi in rete. Nella ripresa arriva anche il terzo gol delle Fenici firmato da Isufi dopo azione confusa da calcio d'angolo.

L'ingresso in campo di Giacomo De Pieri al 70esimo scuote l'Inter, che riesce a trovare due gol prima con lo stesso De Pieri poi con Vanzulli su corner battuto sempre dal ragazzo trevigiano. All'80esimo arriva addirittura il pareggio grazie a Iddrissou, che completa così una rimonta importante.

