In calce al comunicato in cui è stata svelata l'iconica maglia della stagione 2024-25, con lo scudetto e la storica seconda stella sopra lo stemma, l'Inter ha fatto sapere che l'esordio della nuova divisa nerazzurra avverrà sabato 27 luglio, nell’amichevole contro il Las Palmas a Cesena. "Dopo un periodo di grande attesa e di altissima richiesta da parte degli appassionati, la nuova maglia Home 2024/25 sarà finalmente disponibile dal 23 luglio sull’Online Store ufficiale store.inter.it, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso e dal 30 luglio nei rivenditori autorizzati", informa il club.

