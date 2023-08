Gran caldo a San Siro, ma anche l'Inter dimostra per il momento di essere già abbastanza calda. Primo tempo che i nerazzurri iniziano partendo molto bene, con Lautaro Martinez che dopo otto minuti trova la rete del vantaggio dopo un'azione innescata da una grande apertura di Nicolò Barella per Denzel Dumfries. Poi i nerazzurri vanno avanti a fiammate, con un Marcus Thuram che si fa notare soprattutto per la capacità di trascinare l'attacco con le sue folate, mentre il Monza prova a dire la sua col palleggio armonioso senza però dare troppi pensieri a Yann Sommer. Finale primo tempo un po' al risparmio, anche per le condizioni climatiche.

