Primo successo stagionale conquistato per l'Inter campione d'Italia che al primo deludente pari di Genova ha fatto succedere una bella vittoria, arrivata senza grossi sforzi. Tre punti applauditi a gran voce dal Meazza sold-out, ma non solo. Gli interisti soddisfatti della prova di ieri sono parecchi, e proprio quei tifosi che oggi stanno assaporando la domenica con un retrogusto più che dolce sono chiamati a scegliere il Man of The Match Powered by Qatar Airways della prova di ieri contro il Lecce.

Il sondaggio proposto sui profili social ufficiali del Club nerazzurro mette gli interisti davanti ad una scelta tra quattro candidati, ovvero Matteo Darmian, Federico Dimarco, Mehdi Taremi e Marcus Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!