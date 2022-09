Dopo i circa 71 mila spettatori presenti contro Sampdoria, Spezia e Cremonese, il Meazza si colorerà di nerazzurro anche da qui a fine mese. Secondo i dati in possesso del club, resi noti da Gazzetta.it, le vendite già registrate parlano chiaro: oltre 70 mila tagliandi già "polverizzati" per la sfida contro l'ex Mourinho, più di 60 mila invece quelli venduti per il prossimo impegno in campionato, numeri che fanno supporre - evidenzia la rosea - un facile "sold out" nelle prossime ore. "Esattamente quanto accadrà per l'esordio in Champions di mercoledì sera contro il Bayern Monaco, fanno sapere da viale della Liberazione in attesa di comunicare le cifre definitive. Ma c'è di più, perché i tifosi hanno quasi spazzolato anche i pacchetti Champions messi a disposizione per le tre partite casalinghe del Gruppo C contro Bayern Monaco, Viktoria Plzen e Barcellona: pochi i tagliandi ancora disponibili, prevalentemente al secondo e terzo anello verde", si legge.