Squadra arbitrale tutta spagnola per Inter-Benfica, secondo round dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro (fischio d'inizio ore 21). La gara è stata affidata a Carlos del Cerro Grande, che avrà come assistenti in campo Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso; a bordocampo, Cesar Soto Grado vestirà i panni di quarto uomo. In sala VAR, infine, spazio alla coppia Juan Martínez Munuera-Alejandro Hernández.

