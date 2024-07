Su Albert Gudmundsson non ci sono solo l'Inter, la Juventus e qualche club di Premier League. Il folletto islandese in forza al Genoa è finito anche nel mirino della Bundesliga, più precisamente dello Stoccarda: "Lo Stoccarda ci sta provando per Huijsen della Juventus. Inoltre, il club tedesco sta muovendo i primi passi anche per Gudmundsson", informa Gianluca Di Marzio su X.

