Ormai non è più un segreto: Ionut Radu difenderà i pali della porta della neopromossa Cremonese nella prossima stagione. Ciò che non era ancora noto erano i termini dell'affare completato con l'Inter, proprietaria del cartellino, svelati oggi dal portale romeno Playsport: il portiere, che si trasferirà in grigiorosso in prestito secco, ha rinunciato a 400mila euro di stipendio e andrà a guadagnare 1,9 milioni di euro, cifra pagata equamente dai due club. L'operazione è stata orchestrata da Ariedo Braida che, sottolineano i colleghi: citando una fonte vicina all'affare "segue Radu da diversi anni, conosce bene le sue potenzialità e ora ha insistito molto per portarlo dall'Inter, confidando che farà molto per il club".