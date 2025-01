Mateo Silvetti resta un obiettivo di mercato molto complicato per l'Inter, che ha provato a inserire il suo nome nei discorsi con il Newell's Old Boys per Tomas Perez. Ricevendo un no secco da Ignacio Astore, presidente della Lepra, intenzionato a tenere in rosa fino a giugno uno dei suoi gioielli più preziosi. La valutazione del cartellino dell'attaccante argentino classe 2006 fatta dal NOB è di 8 milioni di euro, cifra alla quale nessun club finora si è minimamente avvicinato. L'unico approccio concreto, oltre all'interessamento manifestato dai nerazzurri, è stato quello dei portoghesi del Santa Clara, che hanno messo sul piatto 1,5 milioni di euro. Lo riferisce Olé.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!