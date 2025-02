Promessa mantenuta quella del Secondo Anello Verde, oggi presente ad Appiano Gentile per caricare la squadra in vista della trasferta di Torino in casa della Juventus, partita alla quale non prenderà parte la Curva Nord come prestabilito dalla stessa tifoseria, furiosa per "le modalità di vendita dei tagliandi assurde, prive di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato" come la stessa Nord ha precisato nel comunicato social diramato lo scorso martedì attraverso il quale ha reso nota la decisione di non partecipare a Juventus-Inter, come protesta (LEGGI QUI). Un'assenza, quella sugli spalti dell'Allianz Stadium, solo fisica, come i tifosi nerazzurri hanno precisato e circoscritta soltanto ai novanta minuti più recupero di gara. Significativo in tal senso la decisione degli ultrà della Beneamata che per 'sopperire al vuoto' che lasceranno nel settore ospiti dello Stadium, hanno organizzato il ritrovo pre Juve-Inter ad Appiano Gentile per far sentire la propria vicinanza alla squadra di Inzaghi.

Una promessa, appunto, lanciata ieri sui social, dove il Secondo Anello Verde ha chiamato a raccolta tutti i tifosi della Beneamata (LEGGI QUI), e mantenuta. Non a caso gli spazi fuori dai cancelli del Centro Sportivo di Appiano Gentile si sono tinti di nerazzurro: bandieroni, sciarpe, fumogeni, tanti cori e uno striscione: "Per la nostra gloriosa storia. Lottate da ultras" come monito per domani.

