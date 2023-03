È il momento giusto per parlare con Saputo del rinnovo? Incalzato in conferenza stampa, Thiago Motta preferisce aggirare con un dribbling secco le voci sul futuro: "No, dobbiamo pensare all'Udinese", le parole del tecnico del Bologna, accostato anche all'Inter per l'eventuale post-Inzaghi. I 200 giorni trascorsi in Emilia sono stati "intensi, belli - prosegue -. Penso poco al futuro, la squadra sta bene, sono contento. Non sono mai soddisfatto di quello che stiamo facendo, dall'inizio fino ad oggi abbiamo fatto cose buone e cose da migliorare, cercheremo di essere meglio domani rispetto a ieri. Questa è la nostra filosofia".