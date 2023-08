Dopo la scoppola ricevuta per mano del Lipsia nella Supercoppa tedesca di sabato scorso, il patto d'orgoglio nel Bayern Monaco trova il suo funzionamento tradizionale all'esordio in Bundesliga. La truppa di Tuchel non sbaglia contro il Werder Brema: 2-0 in trasferta grazie alla doppietta di Sane (4' e 91'), Kane (75', autore anche di un assist, ndr) e Tel (95'). La notizia che interessa l'Inter riguarda Benjamin Pavard, che è rimasto 90' in panchina (al suo posto Mazraoui).

È sicuramente un indizio aggiuntivo sul futuro del duttile difensore transalpino, che ha già trovato l'accordo con la dirigenza nerazzurra per il trasferimento alla corte di Simone Inzaghi. Resta da trovare l'intesa tra i club, prima della definizione dell'affare.