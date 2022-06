Elio Berti e Luca Puccinelli, agenti di Kristjan Asllani, sono a Milano. E tra breve è previsto un incontro con l'Inter per chiudere definitivamente l’affare riguardante il centrocampista albanese di passaporto italiano. Come si evince dalla foto scattata dal nostro inviato (nell'immagine Puccinelli) gli agenti hanno raggiunto un hotel meneghino per poi raggiungere la sede e trovare la chiusura della trattativa.