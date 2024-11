Altro che riposo. Dopo il tour de force con l'Inter, Lautaro Martinez metterà altri minuti nelle gambe nella notte italiana di venerdì, quando l'Argentina scenderà in campo per sfidare il Paraguay per l'undicesima giornata del girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. La conferma arriva da Gaston Edul, giornalista di Tyc Sports, secondo cui il Toro giocherà da centravanti nel tridente offensivo completato da Lionel Messi e Julian Alvarez. Confermato in blocco, dunque, il trio che aveva segnato cinque dei sei gol rifilati dai campioni del mondo alla Bolivia, nell'ultima gara della scorsa finestra internazionale.

