Si sono mossi due club argentini per Joaquin Correa, attaccante classe 1994 che tornerà a casa base, all'Inter, dopo la parentesi non indimenticabile con il Marsiglia. Stando a Tyc Sports, il Tucu negli scorsi giorni avrebbe ha avuto un incontro con i dirigenti dell'Estudiantes, nello specifico con Marcos Angeleri e con il presidente Juan Sebastián Verón, nel quale sarebbe emersa la possibilità di un ritorno in un futuro non troppo lontano nella squadra con la quale ha debuttato tra i professionisti.

Venuto a conoscenza di questa notizia, il River Plate ha sondato il terreno per capire i margini per riportare l'ex Lazio in patria. Opzione che comunque resta di non facile realizzazione, aggiungono i colleghi sudamericani: il contratto che lega Correa all'Inter fino al giugno 2025, infatti, invita a pensare che qualsiasi trattativa verrà posticipata nel tempo.