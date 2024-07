Mentre Samardzic, a poco meno di un anno dal grande naufragio con l'Inter, sembra ad un passo dal vestire la maglia del Milan, un altro giocatore indirizzato verso il club Campione d'Italia ricalca le orme del centrocampista dell'Udinese, lo scorso anno scaricato dai nerazzurri dopo aver svolto e superato le visite mediche: trattasi di Tanner Tessmann.

L'esterno statunitense di proprietà del Venezia, entrato fortemente nelle logiche di mercato dell'Inter, è stato costretto a dire addio all'Inter. I dirigenti di Viale della Liberazione, che già lo scorso anno con Samardzic hanno messo nero su bianco le intenzioni di non cedere a ricatti e 'condizioni' stringenti alcuni dettati da procuratori e famiglie, si sono infastiditi per le richieste avanzate dall'entourage del giocatore - come fa sapere Tuttosport. Richieste d'ingaggio e commissioni eccessive e "troppi i bastoni messi sulle possibili destinazioni dove il centrocampista sarebbe stato mandato in prestito". Motivazioni che hanno portato Ausilio a comunicare al Venezia della rinuncia alla corsa per lo statunitense.

