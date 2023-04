Ivan Perisic vuole tornare all'Inter. Lo scrive oggi Tuttosport, senza troppi giri di parole, parlando di un pressing del croato "sempre più deciso nelle ultime settimane - si legge -. Alla nostalgia degli anni milanesi (in città stava benone e in squadra aveva una centralità da “top player” non ritrovata a Londra), si sono aggiunti l’addio di Antonio Conte - primo sponsor del suo sbarco in Premier - e i piani, a oggi nebulosi, sul futuro del Tottenham. La linea con Milano è calda e l’idea che un anno dopo il dietrofront di Romelu Lukaku possa aprirsi l’opportunità di un altro clamoroso ritorno ad Appiano si fa sempre più concreta anche per ragioni legate alla necessità da parte dell’Inter di coniugare un mercato in uscita importante (come richiesto da Suning) con l’idea di mantenere comunque alta la competitività della rosa".